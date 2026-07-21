Спасатели провели рейд на берегу канала имени Москвы в Химках

Спасатели и инспекторы патрулируют береговую зону канала имени Москвы в Химках и следят за пожарной обстановкой в местах отдыха. Рейды в местах отдыха проходят регулярно, а за лесами следят с помощью фотоловушек.

В совместных рейдах на канале имени Москвы участвуют спасатели «ХимСпаса» и сотрудники УМВД. Они контролируют движение судов, проверяют наличие спасателей на пляжах и пресекают купание в запрещенных местах. Профилактика, отмечают в МЧС, помогает сократить число экстренных выездов.

«Лето — это время повышенного риска возгораний, особенно в местах отдыха. Поэтому профилактические рейды и разъяснительная работа с жителями имеют ключевое значение. Важно, чтобы каждый понимал: разведенный в неположенном месте костер может привести к серьезным последствиям», — отметил депутат Химок Валентин Герасимов.

Особое внимание уделяют выходным дням, когда на набережных и у воды больше отдыхающих. Параллельно проходят рейды по пожарной безопасности: сотрудники пожарного надзора и «ХимСпас» обследуют популярные зоны отдыха, раздают памятки и рассказывают, где разрешено разводить костры, а где это запрещено.

«Мы обходим места отдыха, объясняем жителям правила пожарной безопасности и показываем, где можно и нельзя разводить костры», — рассказал заместитель начальника химкинского пожарного надзора Николай Григорьев.

Для постоянного контроля обстановки организовано круглосуточное дежурство.