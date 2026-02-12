Спасатели провели профилактику на водоемах Подмосковья

В пятницу, 9 января, сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия на водоемах Московской области. Главная цель патрулирования — предупреждение несчастных случаев в зимний период.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин сообщил, что в ходе рейдов спасатели измерили толщину льда и напомнили рыбакам правила безопасности. «Каждый рыбак должен быть правильно экипирован, поэтому работники подразделений рекомендовали использовать спасательный жилет и одежду ярких и контрастных цветов», — пояснил Игорь Сорокин.

Также любителям подледного лова лучше взять с собой веревку длиной 15–20 метров с петлей на одном конце и грузом 400–500 граммов на другом. Эти предметы могут спасти жизнь человека, провалившегося под лед.

Спасатели рекомендовали рыболовам заранее планировать маршрут и обязательно сообщать родственникам о месте рыбалки. Выходить на лед в условиях плохой видимости, во время метели или в темное время суток крайне опасно.