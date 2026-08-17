Спасатели провели профилактические рейды в Ступине и Серебряных Прудах

В субботу, 15 августа, работники пожарно-спасательных служб и федеральной противопожарной службы провели профилактические рейды на водных объектах городского округа Ступино и муниципального округа Серебряные Пруды. Главная цель — предотвратить несчастные случаи.

Заместитель начальника территориального управления №13 Эдуард Морозов рассказал, что спасатели провели разъяснительные беседы с отдыхающими и напомнили им о правилах безопасного поведения на воде.

Спасатели акцентировали внимание граждан на том, что купаться следует только в специально оборудованных местах. Нельзя нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки и подплывать к моторным лодкам. Использование надувных матрасов и кругов при сильном ветре или течении также опасно. Специалисты напомнили, что нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и оставлять детей без присмотра.

Эдуард Морозов добавил, что спасатели раздали отдыхающим памятки с полезной информацией и напомнили о необходимости звонить по номеру 112 в случае возникновения опасной ситуации.