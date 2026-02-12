Спасатели провели профилактические рейды на водоемах Подмосковья
В субботу, 3 января, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия на водоемах Московской области. Специалисты стремились предотвратить несчастные случаи и обеспечить безопасность любителей подледного лова.
Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако рассказал, что в ходе рейда спасатели измерили толщину ледовой поверхности рек и озер, а также провели разъяснительные беседы с рыбаками.
Анатолий Плевако подчеркнул, что зимние водоемы непредсказуемы, и даже опытный рыбак может провалиться под лед. Чтобы избежать опасности, важно знать, как вести себя в экстремальных ситуациях.
«Оказавшись в ледяной воде, человек испытывает холодовый шок, при котором опасными являются несколько факторов. Сюда относится потеря контроля дыхания, для которой характерны рефлекторный вдох, гипервентиляция и чувство удушения», — добавил первый замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас».
Спасатели напомнили, что выбираться на ледовую поверхность нужно в ту сторону, откуда пришли — там лед уже проверен. Важно широко раскинуть руки в стороны, чтобы не уйти под воду с головой, и как можно быстрее начать контролировать свое дыхание, чтобы не захлебнуться.