Спасатели провели профилактические рейды на водоемах Подмосковья

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако рассказал, что в ходе рейда спасатели измерили толщину ледовой поверхности рек и озер, а также провели разъяснительные беседы с рыбаками.

Анатолий Плевако подчеркнул, что зимние водоемы непредсказуемы, и даже опытный рыбак может провалиться под лед. Чтобы избежать опасности, важно знать, как вести себя в экстремальных ситуациях.

«Оказавшись в ледяной воде, человек испытывает холодовый шок, при котором опасными являются несколько факторов. Сюда относится потеря контроля дыхания, для которой характерны рефлекторный вдох, гипервентиляция и чувство удушения», — добавил первый замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас».

Спасатели напомнили, что выбираться на ледовую поверхность нужно в ту сторону, откуда пришли — там лед уже проверен. Важно широко раскинуть руки в стороны, чтобы не уйти под воду с головой, и как можно быстрее начать контролировать свое дыхание, чтобы не захлебнуться.