Спасатели провели праздник для детей в санатории «Малаховка» в Раменском

В рамках регулярной профилактической работы по снижению детского травматизма и укреплению пожарной безопасности в Раменском муниципальном округе сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителями Раменского отделения ВДПО, специалистами ТУ8 «Мособлпожспас» и Раменской службы спасения организовали масштабное мероприятие для детей, проходящих реабилитацию в Центральном клиническом санатории «Малаховка» в поселке Ильинский. Цель праздника — в игровой и познавательной форме напомнить ребятам основные правила пожарной безопасности, обучить их правильным действиям в чрезвычайных ситуациях и повысить общий уровень культуры безопасности.

Программа мероприятия включала интерактивные занятия, викторины и конкурсы, которые позволили детям не только проверить и закрепить свои знания, но и узнать много нового и полезного. Особый интерес вызвала демонстрация пожарной техники и оборудования от сотрудников «Мособлпожспаса». Дети смогли близко рассмотреть пожарные машины, узнать об их работе и познакомиться с техническими средствами, которые используют спасатели для тушения огня и спасения людей.

Представители ВДПО провели мастер-класс по использованию первичных средств пожаротушения, где ребята попробовали себя в роли пожарных и научились правильно обращаться с огнетушителем. Сотрудники Раменской службы спасения рассказали об основных правилах поведения на воде и продемонстрировали спасательное оборудование.

В завершение праздника все участники получили памятные подарки и брошюры с правилами пожарной безопасности.