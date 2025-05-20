Спасатели провели пожарные учения на электроподстанции в Волоколамске

В Волоколамском округе прошли масштабные учения пожарных — сотрудники 208-й части «Мособлпожспаса» отработали ликвидацию сложного возгорания на электрической подстанции. По легенде учений, перегрузка электросети привела к воспламенению силового трансформатора с опасным разливом горящего масла.

Первыми на место условного происшествия прибыли энергетики, которые оперативно обесточили оборудование и эвакуировали персонал.

Пожарные расчеты провели заземление техники для безопасной работы в условиях высокого напряжения, развернули позиции и создали штаб для координации с администрацией объекта.

В учениях участвовали восемь специалистов и две единицы специальной техники.

Такие тренировки позволяют спасателям быть готовыми к работе в сложных ситуациях, когда счет идет на минуты, а от слаженности действий зависит не только сохранность оборудования, но и жизни людей.