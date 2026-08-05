Спасатели провели мастер-классы для детей в Воскресенске

В оздоровительном лагере «Дубравушка» спасатели и добровольцы Движения Первых провели для детей мастер-класс по вязанию узлов, а также организовали активные игры и занятия по пожарной безопасности. Мероприятие было направлено на обучение ребят основам спасения, правилам безопасного поведения и популяризацию дворовых игр.

Как рассказал преподаватель Воскресенского колледжа по специальности «Пожарная безопасность», руководитель воскресенского отделения Российского студенческого корпуса спасателей Дмитрий Филатов, встреча с ребятами была посвящена дворовым играм и правилам безопасности. В рамках программы на территории лагеря были организованы три интерактивные площадки.

На одной из точек участники осваивали технику вязания узлов и знакомились с азами организации спасения людей. На второй площадке дети принимали участие в активных дворовых играх. Третья локация была посвящена прохождению специально подготовленных лабиринтов, где ребята повторяли правила пожарной безопасности и алгоритмы поведения при возникновении возгорания.

Мероприятие позволило сочетать обучение практическим навыкам с игровыми форматами, что способствовало повышению уровня подготовки детей к действиям в экстренных ситуациях. Организаторы отметили высокую заинтересованность участников и выразили намерение продолжить проведение подобных встреч в рамках работы с подрастающим поколением.