Спасатели провели мастер-класс для жителей в Чехове

Профилактическую беседу с жителями СНТ «Соколиная гора» провели сотрудники пожарной части в Чехове. Также они организовали мастер-класс для детей.

Ребятам показали огнетушитель и даже дали опробовать его в действии. Также им рассказали, в каких случаях используют пену, и как она работает.

Дети примерили каску, побывали в пожарной машине и познакомились ближе с ее комплектацией — цистерной с водой, тепловыми костюмами и насосом.

Кроме того, сотрудники МЧС продемонстрировали, как устроен и автомобиль первой помощи.

«Начиная с раннего возраста мы обучаем людей, как правильно пользоваться огнетушителем, что нужно делать, какие нужно датчики ставить и, как правильно выходить из той или иной жизненной ситуации», — отметил заместитель начальника территориального управления № 14 «Мособлпожспас» Дмитрий Чебочкин.

Отметим, что такие мероприятия специалисты стараются проводить дважды в месяц в разных районах Чехова.