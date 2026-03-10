Спасатели провели интерактивный квест для студентов в Одинцове

В Международном открытом колледже в Одинцове состоялся интерактивный квест «Миссия: Защитник». Студенты выполняли задания на четырех тематических площадках, одну из которых организовали представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Участникам предстояло проявить смекалку, навыки командной работы и быстрого принятия решений. Представители студенческого корпуса спасателей познакомили ребят с основами спасательного дела, рассказали о деятельности организации и о том, как можно вступить в их ряды.

После завершения квеста сотрудники Добро.Центра провели для студентов презентацию возможностей одноименной электронной платформы. Участникам подробно объяснили, как пройти регистрацию и настроить личный кабинет, каким образом можно подобрать подходящие волонтерские мероприятия, а также как получить поддержку при размещении собственных событий и привлечении к ним добровольцев.