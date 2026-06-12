Спасатели провели беседы с отдыхающими в городских округах Подмосковья

В четверг, 11 июня, работники территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с отдыхающими на водных объектах городских округов Ступино, Серпухов, Кашира и муниципального округа Серебряные Пруды. Первый заместитель начальника теруправления Александр Голяк подчеркнул, что несмотря на теплую погоду, важно не терять бдительности во время отдыха у водоемов.

Спасатели призвали граждан соблюдать осторожность, поскольку купание в необорудованных местах может привести к трагедии. Первый заместитель начальника теруправления напомнил, что безопасно купаться можно только на официально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и медики. На «диких» водных объектах дно не обследовано и может скрывать опасности, такие как коряги, битое стекло или глубокие ямы.

Александр Голяк обратил внимание на важность учета температуры воды. Оптимальной считается температура 18°C и выше. При более низких значениях высок риск переохлаждения, судорог и холодового шока. Спасатели также дали рекомендации по поведению в случае судорог или запутывания в водорослях, подчеркнув необходимость избегать паники и резких движений.

Кроме того, спасатели настоятельно рекомендовали не плавать в одиночку, особенно в вечернее время, и всегда держать детей в поле зрения. Употребление алкоголя перед купанием категорически запрещено, так как это притупляет реакцию и увеличивает риск остановки сердца при перепаде температур. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112.