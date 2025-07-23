Спасатели провели беседу о пожарной безопасности с жителям СНТ в Чехове

В муниципалитете продолжается информационно-профилактическая работа с населением для снижения рисков возгораний. На этот раз сотрудники отдела надзорной деятельности совместно с представителями Чеховского пожарно-спасательного гарнизона и подразделением «Мособлпожспас» встретились с членами садоводческого некоммерческого товарищества «Машиностроитель» и жителями деревни Сенино.

Инспекторы проинформировали граждан о правилах пожарной безопасности и противопожарного режима, напомнили об ответственности за несоблюдение установленных мер, рассказали об использовании в жилых домах автономных дымовых извещателей, объяснили принцип их работы и вручили памятки с рекомендациями по защите жилья от пожара и контактными номерами служб экстренного реагирования.

Также жителям деревни продемонстрировали спасательное оборудование и пожарно-техническое снаряжение, подробно рассказав о каждом инструменте.

Огнеборцы напомнили, что в случае обнаружения пожара необходимо незамедлительно сообщать о происшествии по единому номеру экстренных служб «112».