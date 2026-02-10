Спасатели проведут урок по первой помощи в Сергиево-Посадском округе

В пятницу, 23 января, специалисты поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали урок по правилам оказания первой помощи для сотрудников спортивного комплекса в Сергиево-Посадском городском округе.

Заместитель начальника части Дмитрий Кулиш подчеркнул важность умения действовать быстро и правильно в экстренных ситуациях. Он отметил, что каждый может столкнуться с необходимостью оказания первой помощи.

В ходе занятий работники противопожарно-спасательной службы детально разобрали алгоритм действий при оказании первой помощи пострадавшему. Они научили проверять наличие дыхания у человека, а на манекене-тренажере продемонстрировали, как выполнять искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. Также спасатели показали, как правильно укладывать пострадавшего в устойчивое боковое положение и накладывать шины и кровоостанавливающие жгуты на поврежденные конечности.

В завершение обучающего мероприятия специалисты «Мособлпожспас» выразили надежду, что полученные знания повысят уровень ответственности сотрудников спортивного комплекса за свою жизнь и здоровье окружающих.