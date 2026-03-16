Спасатели проведут рейд на реке Пехорке в Балашихе

В городском округе Балашиха на реке Пехорка состоится рейд по проверке состояния льда. В мероприятии примут участие сотрудники территориального управления № 7 «Мособлпожспас», представители Центра «ГОЧС» Балашихи и активисты «Молодой Гвардии».

Начальник отдела ЧС Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Балашихи Сергей Левченко сообщил, что из-за аномально теплой погоды лед на реке стремительно тает. Его толщина составляет около 27 сантиметров, но он неоднородный и рыхлый, поэтому не способен выдержать прежнюю нагрузку.

Спасатели начнут рейд с беседы с местными рыбаками, которые часто пренебрегают правилами безопасности и занимаются рыбной ловлей до окончательного таяния льда. После этого инспекция отправится на сушу, где молодогвардейцы и спасатели раздадут листовки прохожим и расскажут о цели акции.

Мониторинг ледовой обстановки и профилактические рейды команда Центра «ГОЧС» Балашихи проводит регулярно. Жителям города рассказывают о правилах поведения на льду и предупреждают о возможных последствиях в случае пренебрежения мерами осторожности.