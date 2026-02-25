Спасатели проведут опрос жителей Одинцова о деятельности поисковых отрядов

В 2026 году исполняется 85 лет Битве за Москву в Великой Отечественной войне. Анкетирование ориентировано на лиц старше 12 лет и связано с деятельностью поисковых отрядов и знанием военной истории родного края.

«В первую очередь организаторы опроса надеются уточнить, насколько важна и востребована для общества память о событиях, связанных с боевой славой Подмосковья и героях, отстоявших родную землю. Также предстоит выяснить, существует ли запрос на информацию о современных добровольцах, сохраняющих историческую память», — отметил командир одинцовского поискового отряда «КитежЪ» Антон Кузнецов.

Опрос состоит из пяти вопросов. Его прохождение займет у участников не более одной минуты.