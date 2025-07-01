Спасатели приступили к дежурству на водоемах Раменского округа

Раменская служба спасения, экстренного реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций приступила к обеспечению безопасности на воде. Дежурство спасателей организовано до конца августа на озерах Солнечное в Раменском, Белое в деревне Белозериха и Кратовское в поселке Кратово.

Мобильные спасательные посты на озере Солнечное оснащены необходимым оборудованием и предназначены также для оказания первой помощи. На Кратовском озере силами «Восвода» наладили ежедневное патрулирование прибрежной зоны.

Профилактическая работа будет проводиться регулярно. На водоемах, не предназначенных для купания, установлены информационные знаки о запрете захода в воду. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям СанПиН воды и песка пляжа озера Солнечное. Водолазной группой была проведена очистка дна этого водоема.