Спасатели приступили к дежурству на водоемах Раменского округа

Раменская служба спасения, экстренного реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций приступила к обеспечению безопасности на воде. Дежурство спасателей организовано до конца августа на озерах Солнечное в Раменском, Белое в деревне Белозериха и Кратовское в поселке Кратово.
Мобильные спасательные посты на озере Солнечное оснащены необходимым оборудованием и предназначены также для оказания первой помощи. На Кратовском озере силами «Восвода» наладили ежедневное патрулирование прибрежной зоны.
Профилактическая работа будет проводиться регулярно. На водоемах, не предназначенных для купания, установлены информационные знаки о запрете захода в воду. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям СанПиН воды и песка пляжа озера Солнечное. Водолазной группой была проведена очистка дна этого водоема.
Почти 900 предпринимателей Подмосковья получили социальный статус с января
Подмосковная строительная компания выплатила долг по зарплате по требованию суда
Директора московского предприятия приговорили к пяти годам за хищения
Благоустройство сквера на улице Крупешина в Балашихе завершили на 90%
Пассажиры «Мострансавто» скачали расписание автобусов более 2 млн раз
Подмосковные дзюдоисты выиграли 3 медали на первенстве Европы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте