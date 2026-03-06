Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед в Московской области

С приближением весны и повышением температуры воздуха до нулевой отметки лед на водоемах Московской области начинает стремительно таять. В связи с этим спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» проводят профилактические рейды, чтобы предупредить любителей подледного лова о смертельном риске выхода на лед.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Корзун сообщил, что в период температурных колебаний вероятность несчастных случаев на водоемах значительно возрастает. Пропитанный талой водой лед становится рыхлым и хрупким, а спрессованный оттепелью снег создает дополнительную нагрузку.

Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода на лед, так как весенний лед ломается без предупреждающего потрескивания, и человек может оказаться в холодной воде, не успев понять, что происходит. Шанс выбраться обратно на поверхность очень мал, ведь лед крошится при малейшей попытке на него опереться.