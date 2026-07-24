Спасатели предупреждают об опасности купания в неразрешенных местах

Летом многие люди стремятся провести время у воды, чтобы освежиться и отдохнуть от жары. Однако спасатели напоминают, что не все водоемы безопасны для купания. В стоячей воде могут скрываться возбудители опасных заболеваний, которые способны испортить отдых.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин пояснил, что купаться следует только в официально разрешенных местах, где ведется постоянный контроль качества воды и дежурят спасатели. На диких пляжах риск подхватить инфекцию или получить травму многократно возрастает.

Сергей Щетинин отметил, что работники противопожарно-спасательной службы обращают внимание граждан на признаки потенциально опасного водоема. Если вода цветет, имеет неприятный запах, на поверхности плавают утки и другие водоплавающие птицы, а по берегам видны свалки или стоки, то купаться здесь категорически запрещено.

«Даже если вы просто решили «помочить ножки», то есть риск заразиться церкариозом — это так называемый зуд купальщика, который вызывает проникновение личинок паразитов через кожу», — рассказал Сергей Щетинин. Он добавил, что через воду передаются возбудители кишечного гриппа, гепатита А, лямблиоза, амебиаза, шигеллеза, колиэнтерита и других инфекций.

Спасатели призывают выбирать для отдыха только оборудованные пляжи, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звонить по номеру 112.