Спасатели предупреждают о правилах безопасности во время крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметят Крещение Господне. В этот день многие люди традиционно участвуют в крещенских купаниях, погружаясь в проруби — иордани. Однако погружение в ледяную воду — серьезное испытание для организма и может быть опасно для здоровья.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин рассказал, что для безопасного купания нужно выбирать только специально оборудованные места. «Для купания нужно выбирать только оборудованные и безопасные места, где будут обустроены купели, установлены палатки для переодевания, дно водоемов будет проверено водолазами и предусмотрено дежурство спасателей и медиков», — отметил он.

Сергей Щетинин подчеркнул, что перед купанием в ледяной воде необходимо честно оценить состояние своего здоровья. «Купание в ледяной воде — это стресс для организма, вызывающий колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Абсолютными противопоказаниями являются гипертония, ишемическая болезнь сердца, перенесенные инфаркты и инсульты, тахикардия, астма, эпилепсия, любые воспалительные или хронические заболевания», — пояснил замначальника госучреждения.

Он также добавил, что после выхода из воды не стоит растираться снегом, так как это травмирует кожу и не согревает. Нужно энергично обтереться полотенцем, как можно быстрее надеть сухую одежду и выпить горячий чай.