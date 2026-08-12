Спасатели Подмосковья напомнили о правилах использования бытовой химии

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают жителям региона о правилах обращения с бытовой химией. Неправильное использование этих средств может привести к серьезным отравлениям.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако сообщил, что большинство несчастных случаев происходит из-за невнимательности, неправильного хранения или пренебрежения инструкцией. Чтобы уборка не закончилась вызовом скорой помощи, необходимо соблюдать несколько простых правил.

«Работники противопожарно-спасательной службы рекомендуют перед применением любого средства внимательно изучить этикетку. Обязательно обращайте внимание на срок годности, условия хранения и предупреждающие надписи, такие как "Яд", "Огнеопасно" или "Беречь от попадания в глаза". Средства с такой маркировкой требуют особой осторожности», — пояснил Анатолий Плевако.

Спасатели советуют строго соблюдать дозировку, не распылять аэрозоли вблизи открытого огня и раскаленных поверхностей, не смешивать разные составы, особенно если в них содержатся хлор и аммиак. Важно работать в хорошо проветриваемом помещении, использовать перчатки и защитную маску при работе с сильно пахнущими средствами.

Особую бдительность нужно проявлять семьям с маленькими детьми. «Храните все средства бытовой химии, кислоты и щелочи в недоступных для детей местах и желательно под замком. Никогда не переливайте их в бутылки из-под напитков или другую пищевую тару», — предупредил Анатолий Плевако.

При первых признаках отравления необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 112. Если человек надышался парами, нужно вывести или вынести его на свежий воздух и расстегнуть стесняющую одежду. Если химия попала на кожу или в глаза, промывайте пораженный участок обильной струей воды не менее 15–30 минут. При отравлении через желудочно-кишечный тракт нельзя вызывать рвоту, давать молоко или масло. Если человек без сознания, уложите его на бок и следите за дыханием до приезда врачей.