Спасатели предупредили об опасности выхода на лед в Московской области

В четверг, 15 января, сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на водоемах Московской области. Они акцентировали внимание на рисках, связанных с толстым снежным покровом на водных объектах.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин отметил, что сильные снегопады, прошедшие в регионе, усложнили дорожную обстановку и многократно увеличили опасность на зимних водоемах. Свежий снег создает обманчивое впечатление надежности и ровной поверхности, полностью маскируя реальное состояние льда.

Специалисты противопожарно-спасательной службы разъяснили, что обильные осадки и колебания температуры делают ледовый покров крайне неоднородным и непредсказуемым. Толстый слой снега замедляет рост крепкого льда и способствует его подтаиванию. Сугробы скрывают от глаз полыньи, промоины и трещины, которые могут образоваться на ледяной корке.

«Перед выходом на лед необходимо проверять его прочность пешней или крепкой палкой, прощупывая путь перед собой», — подчеркнул Игорь Сорокин. — «В условиях снегопада и плохой видимости выходить на ледяную поверхность категорически не рекомендуется».