Спасатели Подмосковья предупредили об опасности купания в непогоду

Купание в открытых водоемах — популярный способ освежиться в жару, но не все отдыхающие осознают возможные риски. Особенно опасно купаться на стихийных пляжах, где отсутствуют спасательные посты, и в дни, когда погода резко меняется. Чтобы летний отдых не превратился в трагедию, важно соблюдать правила безопасности.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин рассказал, что пренебрежение этими правилами часто приводит к несчастным случаям. Спасатели призывают граждан быть внимательными при выборе места для купания и не заходить в воду при неблагоприятных погодных условиях.

Стихийные пляжи могут представлять серьезную опасность даже для опытных пловцов. Дно таких водоемов часто усеяно корягами, камнями и битым стеклом. Отсутствие медицинского поста и дежурного спасателя делает любую экстренную ситуацию критической, так как помощь может прийти с опозданием.

Работники противопожарно-спасательной службы рекомендуют купаться только в официально разрешенных местах. Там акватория очищена и обследована водолазами, а берег оборудован для безопасного спуска.

Спасатели подчеркивают, что купание в грозу, при сильном ветре и в условиях плохой видимости недопустимо. Сильный ветер создает опасные волны, которые могут свалить с ног даже сильного пловца. В дождливую погоду возрастает риск переохлаждения и судорог.

При первых признаках ухудшения погоды, таких как усиление ветра, потемнение неба или отдаленные раскаты грома, следует немедленно выйти из воды и удалиться от берега на безопасное расстояние. Если вы стали свидетелем происшествия на воде, необходимо позвонить по номеру 112.