Спасатели предупредили об опасности катания с непроверенных горок

В Московской области из-за обильных снегопадов образовались высокие сугробы, которые привлекают любителей зимних развлечений. Однако работники ГКУ МО «Мособлпожспас», проводя профилактические рейды, напомнили жителям о рисках, связанных с катанием с непроверенных горок.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако подчеркнул, что снежный покров создает обманчивое впечатление безопасности: под ним могут скрываться кочки, ямы, корни деревьев и строительный мусор.

Спасатели призвали выбирать только специально оборудованные горки и предупредили о возможных опасностях стихийных горок, которые могут заканчиваться у проезжей части, на тротуаре или у водоема. Анатолий Плевако напомнил, что родители должны внимательно осматривать путь спуска и контролировать детей во время катания.