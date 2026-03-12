Спасатели предотвратили затопление в Ступино

В среду, 11 марта, работники 269-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли жителям многоквартирного дома в поселке Михнево городского округа Ступино. Причиной обращения стало затопление из пустующей квартиры.

Сообщение о происшествии поступило в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от соседей. Они заметили признаки протечки и установили, что вода поступает из квартиры на третьем этаже.

Прибыв на место, спасатели совместно с сотрудниками полиции и представителями жилищно-коммунального хозяйства оценили ситуацию. Доступа в квартиру не было, но существовала угроза затопления нижерасположенных этажей. Спасатели аккуратно вскрыли дверь, после чего специалисты ЖКХ перекрыли подачу воды и устранили течь.

Начальник караула Геннадий Фокин подчеркнул: «Благодаря своевременному обращению бдительных соседей и слаженной командной работе всех задействованных служб удалось минимизировать ущерб от аварии».