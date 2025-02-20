Спасатели предотвратили ДТП с участием автобуса в Богородском округе

Сотрудники «Мособлпожспаса» в среду предотвратили аварию с участием рейсового автобуса в Богородском округе. Водитель транспортного средства потерял сознание во время движения.
Работники дежурной смены 259-й пожарной-спасательной части возвращались с вызова, когда заметили, что на встречную полосу выехал автобус, водитель которого был без сознания. Сотрудники «Мособлпожспаса» ушли от столкновения, а затем развернулись и поехали за машиной. Они попытались привлечь внимание мужчины криками и звуковыми сигналами. Шофер пришел в себя, съехал на обочину и остановился.
Спасатели осмотрели водителя и вызвали сотрудников ГИБДД.
В момент инцидента в салоне находились 30 пассажиров. Никто не пострадал.
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