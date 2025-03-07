Спасатели предостерегли жителей Истры от выхода на весенний лед

Фото: 360.ru

Спецслужбы провели рейд на Истринском водохранилище, чтобы напомнить рыбакам, что наступила весна и лед уже непрочный. Раздавали листовки и проверяли наличие средств самоспасения.

Сотрудники не только пообщались с рыбаками, но и проверили не гоняют ли на льду машины, квадроциклы или другие транспортные средства. В последнее время подобных случаев было много. В этот раз нарушителей не нашли. Самое страшное, что подобные катания подвергают опасности не только самого водителя, но и рыбаков. Также во время мероприятия ведомства обсудили решение этой проблемы.

«Хотим попробовать ограничить передвижение вот этих транспортных средств с границ водоохранной зоны. А так, нам, конечно, было бы не плохо наладить взаимодействие с сотрудниками полиции, чтобы каким-то образом они могли оперативно реагировать и наказывать нарушителей», — поделился старший госинспектор Федерального агентства по рыболовству Роман Соколов.

Такие рейды на Истринском водохранилище сотрудники проводят ежегодно весной. Ведь подобные проверки помогают уберечь людей от опасности на льду.

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