Спасатели предостерегли рыбаков от выхода на тонкий лед в Подмосковье

Работники «Мособлпожспаса» предупредили любителей зимней рыбалки об опасности выхода на тонкий лед. Водоемы замерзают неравномерно, поэтому в некоторых местах покрытие может быть очень тонким и неспособным выдержать вес человека.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что толщина и прочность ледяного покрова могут варьироваться в зависимости от множества факторов, таких как температура воздуха, скорость течения воды, наличие растительности и других. Поэтому перед выходом на лед необходимо тщательно изучить его состояние и убедиться в его безопасности», — отметил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин.

Спасатели также просят не приближаться к трещинам и полыньям. У рыбаков под рукой всегда должны быть средства связи и спасения, чтобы в случае возникновения ЧС они могли обратиться за помощью. Сорокин заключил, что соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить здоровье и жизнь.