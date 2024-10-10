Спасатели потушили пожар на вещевом рынке в Богородском округе

Работники «Мособлпожспаса» и Федеральной противопожарной службы потушили пожар на центральном вещевом рынке в Ногинске. Огонь возник в одном из павильонов и быстро распространился по перекрытиям, охватив три тысячи квадратных метров.

До прибытия пожарных из зданий эвакуировались около 100 человек. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Локализация пожара заняла около двух часов, открытое горение ликвидировали к 18:25, а полностью последствия устранили к 23:20. Отмечается, что на рынке горели товары, которые вызвали сильное задымление. На этом фоне движение на мосту через Клязьму было ограничено.

В результате пожара никто не пострадал, а в его тушении участвовали 40 человек и 14 единиц техники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».