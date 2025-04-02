Спасатели помогли жителю Павловского Посада снять кольцо с пальца

Сотрудники поисково-спасательного поста 254-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь 77-летнему жителю деревни Сонино Павлово-Посадского округа. Пенсионер обратился к спасателям с просьбой освободить палец от застрявшего обручального кольца, которое он носил много лет подряд.
Со временем кольцо глубоко врезалось в кожу, что привело к образованию раны и нагноению. Прибыв на место вызова, работники дежурной смены с помощью кольцереза осторожно освободили палец мужчины от украшения и оказали ему первую помощь. Спасатели порекомендовали пенсионеру обратиться за консультацией в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.
Обручальное кольцо является символом любви и преданности, однако его постоянное ношение может привести к различным проблемам со здоровьем, особенно у пожилых людей. С возрастом кожа становится более тонкой и чувствительной, а также могут происходить изменения в размерах пальцев, что увеличивает риск возникновения неприятных последствий. В случае возникновения проблем с кольцами следует немедленно обращаться за помощью к специалистам, чтобы предотвратить возможные осложнения.
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