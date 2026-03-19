Спасатели помогли женщине, запертой в квартире с включенной газовой плитой

В среду, 18 марта, сотрудники 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» приехали на вызов в Волоколамском муниципальном округе. Им пришлось деблокировать входную дверь квартиры, в которой оставалась включенной газовая плита.

Начальник пожарно-спасательной части Владислав Макеев рассказал, что хозяйка квартиры обратилась в службу экстренных вызовов «Система-112» около полудня. Женщина сообщила, что вышла в подъезд на несколько минут, а когда вернулась, обнаружила, что замок заклинило.

«Ситуацию осложняло то, что в запертой квартире осталась включенная газовая плита, на которой стоял чайник. Действовать нужно было как можно быстрее, чтобы предотвратить серьезные последствия», — пояснил Владислав Макеев.

Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы вскрыли металлическую дверь и обеспечили доступ в жилище. К счастью, никто не пострадал. Женщина выразила огромную благодарность за оперативные и профессиональные действия спасателей.