Спасатели помогли врачам попасть в квартиру к женщине инсультом в Наро-Фоминске

Сотрудники «Мособлпожспаса» в четверг помогли врачам попасть в дом пенсионерки, которой потребовалась госпитализация. В экстренные службы обратились родственники пожилой жительницы деревни Александровка Наро-Фоминского городского округа.

Женщина не отвечала на звонки близких. Они пришли проведать пенсионерку, но квартира оказалась заперта. Позже родственники через окно увидели ее лежащей без движения в коридоре.

«Оценив обстановку, спасатели приняли решение пробраться в помещение через окно. Отжав створку, спасатель быстро забрался в дом и открыл дверь для сотрудников скорой помощи.», — сообщил заместитель начальника 278-й части «Мособлпожспаса» Юрий Яковлев.

Медики осмотрели пациентку, оказали ей необходимую помощь, после чего ее перенесли в машину на мягких носилках. Пенсионерку доставили в больницу с подозрением на инсульт.