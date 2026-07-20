Спасатели помогли водителю после ДТП в Мытищах

В воскресенье, 19 июля, на 19-м километре федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в городском округе Мытищи случилось ДТП. В ликвидации его последствий участвовали работники 315-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», сотрудники федеральной противопожарной службы и Госавтоинспекции.

Начальник ПСЧ-315 Игорь Терпугов сообщил, что сигнал о происшествии поступил в «Систему 112» от очевидцев. По их информации, столкнулись два автомобиля: легковой Nissan X-Trail и грузовой MAN.

Спасатели оперативно прибыли на место ДТП и установили, что Nissan X-Trail оказался под грузовиком. Водитель легковушки был заблокирован в салоне. Специалисты оградили зону происшествия специальными конусами, обесточили аккумуляторы транспортных средств, чтобы исключить риск возгорания. Затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они деблокировали пострадавшего и передали его медикам. Мужчина 1971 года рождения с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Мытищинскую ЦРБ.