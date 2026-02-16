Спасатели помогли водителям, застрявшим в снегу в Можайском округе

В период с 13 по 14 февраля сотрудники 234-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» трижды выезжали на помощь автомобилистам, чьи машины застряли в глубоком снегу на территории Можайского муниципального округа.

Начальник части Алексей Химиков сообщил, что спасатели работают в усиленном режиме, чтобы помочь устранить последствия сильного снегопада. Из-за сложных погодных условий в службу экстренных вызовов «Система-112» поступает много звонков о том, что автомобили не могут самостоятельно выбраться из снежного плена.

«В пятницу днем поступил первый вызов из поселка Уваровка. Там большегруз застрял в снегу на узком проезде, заблокировав выезд на центральную улицу. Вскоре после этого работники подразделения вновь пришли на помощь водителю кроссовера, который потерял управление на снежной дороге между деревнями Фалилеево и Антоново и вылетел в кювет», — рассказал Алексей Химиков.

Вечером в субботу спасатели получили еще один вызов: малотоннажный грузовик застрял в районе деревни Тимошино. Во всех случаях спасатели оперативно прибывали на место, прикрепляли буксировочный трос к транспортным средствам и с помощью автоцистерны вытаскивали их на расчищенную дорогу. В результате происшествий никто не пострадал, госпитализация не потребовалась.