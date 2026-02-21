Спасатели помогли водителям выбраться из сугробов в Подмосковье

За минувшие сутки, с 19 по 20 февраля, сотрудники пожарно-спасательных подразделений территориального управления №11 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь водителям 15 раз. Из-за сильного снегопада транспортные средства застряли на дорогах Луховицкого и Зарайского муниципальных округов, а также городского округа Коломна.

Заместитель начальника территориального управления Дмитрий Новиков сообщил, что за помощью обращались как владельцы легковых автомобилей, так и водители большегрузного транспорта.

Дмитрий Новиков отметил: «Спасатели оперативно реагировали на каждый сигнал, ведь в условиях обильного снегопада любая остановка могла привести к образованию заторов и созданию аварийных ситуаций на дорогах».