Спасатели помогли устранить последствия ДТП в Коломне

В городском округе Коломна 21 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, последствия которого устраняли работники 261-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с сотрудниками Госавтоинспекции.

Начальник части Сергей Есипов рассказал, что утром в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы аварии. Они сообщили о столкновении легкового автомобиля Kia и ГАЗели на 115-м километре федеральной трассы «Урал».

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Они отключили аккумуляторы транспортных средств, помогли выбраться из ГАЗели 56-летнему водителю и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в Коломенскую центральную районную больницу. Водительница легкового автомобиля, 58-летняя женщина, смогла самостоятельно покинуть машину, медицинская помощь ей не потребовалась.