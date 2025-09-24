Спасатели помогли упавшему с электросамоката жителю Ногинска

Происшествие случилось в ночь с 23 на 24 сентября, близи дома № 16 по улице Декабристов в Ногинске. Дежурная смена спасателей аварийно-спасательной службы оперативно оказала сотрудникам скорой помощи содействие в проведении мероприятий по обездвиживанию и перемещению пострадавшего в автомашину скорой помощи.

Падение человека произошло с электросамоката. В результате этого мужчина получил серьезные травмы, подозрение на перелом позвоночника.

Слаженная работа медиков и спасателей помогла своевременно доставить пострадавшего в лечебное учреждение для получения квалифицированной медицинской помощи.

Напомним, что в начале этого года в Богородском округе было принято решение о создании окружной аварийно-спасательной службы. Организация начала работать на базе муниципального Центра гражданской обороны и антикризисного управления. Ранее сотрудники прошли специальное обучение. Служба была укомплектована всем необходимым оборудованием и получила соответствующую лицензию. Ее основная цель — помощь жителям при чрезвычайных ситуациях: подтоплениях, пожарах и других происшествиях. Среди направлений, связанных с защитой населения округа, есть и оказание помощи медицинским работникам.