Спасатели помогли транспортировать мужчину с внутренним кровотечением в Кашире

Как рассказал старший смены Сергей Рябов, в службу «Система-112» поступил звонок: врачам требовалась помощь, чтобы аккуратно спустить пациента со второго этажа девятиэтажки и погрузить его в машину скорой помощи.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы аккуратно закрепили пациента на мягких носилках и под руководством медиков перенесли его в карету скорой помощи», — уточнил Рябов.

С подозрением на внутреннее кровотечение 46-летнего пациента госпитализировали.