Спасатели помогли транспортировать мужчину с внутренним кровотечением в Кашире

Работники 220-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли медикам доставить мужчину, которому срочно потребовалась госпитализация. Инцидент произошел в Кашире.
Как рассказал старший смены Сергей Рябов, в службу «Система-112» поступил звонок: врачам требовалась помощь, чтобы аккуратно спустить пациента со второго этажа девятиэтажки и погрузить его в машину скорой помощи.
«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы аккуратно закрепили пациента на мягких носилках и под руководством медиков перенесли его в карету скорой помощи», — уточнил Рябов.
С подозрением на внутреннее кровотечение 46-летнего пациента госпитализировали.
Тротуары на Пролетарской улице в Мытищах обновят летом
Песков раскрыл, какой город может стать площадкой для переговоров России и Украины
Глава Подольска передал гумпомощь для отправки в зону СВО
Воздушные линии электропередач реконструировали в Химках
Стройрынок загорелся в Солнечногорске. Огонь полыхает на 2100 «квадратов»
Делегация из Китая посетила предприятие по производству лекарств в Балашихе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте