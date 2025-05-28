Спасатели помогли транспортировать мужчину с внутренним кровотечением в Кашире

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Работники 220-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли медикам доставить мужчину, которому срочно потребовалась госпитализация. Инцидент произошел в Кашире.

Как рассказал старший смены Сергей Рябов, в службу «Система-112» поступил звонок: врачам требовалась помощь, чтобы аккуратно спустить пациента со второго этажа девятиэтажки и погрузить его в машину скорой помощи.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы аккуратно закрепили пациента на мягких носилках и под руководством медиков перенесли его в карету скорой помощи», — уточнил Рябов.

С подозрением на внутреннее кровотечение 46-летнего пациента госпитализировали.

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