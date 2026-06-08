Спасатели помогли собаке, провалившейся в колодец в Можайске

В субботу, 6 июня, работники пожарно-спасательной службы оказали помощь собаке, которая провалилась в заброшенный колодец в промышленной зоне на окраине Можайска.

Заместитель начальника поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Роман Протасевич рассказал, что около пяти часов вечера в единую диспетчерскую службу «Система-112» поступил звонок от мужчины, который обнаружил животное в беде.

Когда дежурная смена прибыла на место, очевидец проводил спасателей к четвероногому пленнику. Собака находилась на глубине двухметрового коллекторного колодца, который был частично заполнен водой и мусором. Спасатели спустили к ней лестницу-палку, но животное не смогло выбраться самостоятельно. Тогда старший смены спустился в колодец и помог собаке выбраться из западни. После этого пес убежал. Чтобы предотвратить повторение подобной ситуации, спасатели закрыли отверстие в колодце подручными средствами.