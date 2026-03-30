Спасатели помогли рыбакам, провалившимся под лед на Рузском водохранилище

В субботу, 28 марта, сотрудники поисково-спасательных постов 265-й и 312-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» пришли на помощь двум рыбакам. Мужчины провалились под лед в районе деревни Акатово Рузского муниципального округа и не могли самостоятельно добраться до берега.

Старший смены ПСП ПСЧ-265 Александр Сургуч рассказал, что в шесть часов вечера один из пострадавших обратился в единую службу экстренной помощи «Система-112». Мужчина сообщил, что он вместе с отцом возвращался с рыбалки на Рузском водохранилище, когда услышал сильный треск и провалился под лед. Рыбаки выбрались из воды, но, опасаясь повторного провала, вызвали помощь.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили мужчин примерно в километре от берега. Специалисты подготовили спасательное оборудование, надели жилеты и направились к рыбакам. Один из пострадавших был доставлен на берег на санях-волокушах, а второй смог добраться до суши самостоятельно под наблюдением спасателей.

После оказания помощи работники противопожарно-спасательной службы настоятельно рекомендовали рыбакам завершить зимний сезон подледной ловли.