Спасатели помогли ребенку, заблокированному в машине в Дмитрове

Как рассказала старший смены Валентина Сутягина, родители малыша обратились в службу экстренных вызовов «Система-112». Они вышли из машины, оставив ребенка внутри, и тот случайно заблокировал двери, нажав кнопку на панели управления. Взрослые пытались самостоятельно открыть автомобиль, но не смогли.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия. Они осмотрели машину и аккуратно открыли дверь, не повредив автомобиль и не напугав ребенка. К счастью, малыш был в порядке и вел себя спокойно.