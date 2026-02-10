Спасатели помогли пострадавшим в ДТП в Богородском городском округе

В воскресенье, 25 января, работники 241-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с сотрудниками ГИБДД ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на дороге местного значения в районе деревни Кудиново Богородского городского округа.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части Владимир Панин рассказал, что около 16:30 в службу «Система-112» поступило сообщение о столкновении двух легковых автомобилей — «ВАЗ-2199» и «Шкода Кодиак». В результате аварии были пострадавшие, а также образовалась большая автомобильная пробка.

«Работники пожарно-спасательного подразделения совместно с сотрудниками ГИБДД и скорой медицинской помощи оперативно прибыли на место происшествия», — уточнил Владимир Панин. Огнеборцы оградили место ДТП дорожными конусами, отключили аккумуляторные батареи транспортных средств и убрали с дорожного полотна разлитое масло и топливо.

Водитель «Шкоды Кодиак» покинул свой автомобиль самостоятельно, а водитель и пассажир «ВАЗ-2199», мужчины 2001 и 2003 годов рождения, оказались зажаты искореженными конструкциями. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали пострадавших и передали их работникам «скорой помощи». Пострадавших доставили в городскую больницу города Ногинск.