Спасатели помогли пострадавшим в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Кашире

В среду, 29 апреля, работники поисково-спасательного поста 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы устранили последствия аварии на 117-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон» в городском округе Кашира.

Заместитель начальника ПСЧ-220 Евгений Закатаев рассказал, что в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля Volkswagen Touareg и микроавтобуса Fiat Ducato. Всего в ДТП участвовали 18 человек.

Спасатели оперативно оградили место аварии специальными конусами, отключили аккумуляторные батареи на поврежденных автомобилях и деблокировали трех человек, зажатых в искореженных машинах. Из легкового автомобиля спасатели извлекли 19-летнюю девушку, водитель смог выбраться самостоятельно. Из микроавтобуса они извлекли водителя-мужчину и женщину-пассажира.

В результате ДТП пострадали 16 человек. Шестеро были госпитализированы, один из них будет транспортирован вертолетом санавиации. Остальным 10 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Двум пассажирам медпомощь не потребовалась. Спасатели также оказали психологическую поддержку всем участникам аварии.