Спасатели помогли пострадавшему в ДТП на трассе М-7 «Волга

В пятницу, 30 января, сотрудники 259-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с работниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения ликвидировали последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на 62-м километре трассы федерального значения М-7 «Волга» в Богородском городском округе.

Начальник части Сергей Сергеев сообщил, что в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о столкновении трех грузовых автомобилей: «Газель», «Солярис-Атлант» и фура с прицепом «ДАФ». В результате аварии есть пострадавший, также образовалась большая автомобильная пробка.

Прибыв на место, спасатели оградили зону ДТП дорожными конусами и отключили аккумуляторы транспортных средств, чтобы избежать возгорания. Водители «Солярис-Атлант» и «ДАФ» покинули свои машины до приезда специалистов. А водитель «Газели» оказался зажат искореженными конструкциями автомобиля и не смог выбраться самостоятельно. Спасатели оперативно деблокировали пострадавшего, оказали ему первую помощь и передали медикам. С ушибами грудной клетки и бедра водитель был доставлен в городскую больницу Ногинска. Затем работники пожарно-спасательной части очистили проезжую часть от обломков.