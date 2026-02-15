Спасатели помогли попасть в квартиру матери маленького ребенка

В среду, 11 февраля, в Сергиево-Посадском городском округе произошел инцидент, потребовавший вмешательства спасателей. Сотрудники полиции обратились за помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Они сообщили, что маленький ребенок оказался заперт в квартире из-за разборок взрослых.

По словам старшего смены Андрея Карасева, спасатели приехали по указанному адресу и выяснили, что друг мамы закрылся с мальчиком в квартире и не открывал дверь. Спасатели в присутствии сотрудников полиции вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента и впустили маму в жилье.

«Малыш был немного напуган, но медицинская помощь ему не потребовалась», — заключил Андрей Карасев. Родственники мамы забрали малыша к себе до урегулирования конфликта.