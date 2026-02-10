Спасатели помогли пенсионерке выбраться из ванны в Сергиево-Посадском округе

Старший смены Андрей Карасев рассказал, что в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил родственник пенсионерки. Он объяснил, что его мать не смогла самостоятельно выбраться из ванны. У нее был телефон, и она позвонила сыну, но тот не смог попасть в квартиру, потому что ключ остался в замочной скважине изнутри.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудника полиции с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь и обеспечили доступ в жилье», — заключил Андрей Карасев. Спасатели аккуратно достали пенсионерку из ванны с водой, помогли ей обсохнуть и одеться, убедились, что с ней все в порядке. Для осмотра женщины спасатели на всякий случай вызвали скорую помощь и оставили ее под присмотром родственника.