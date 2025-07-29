Спасатели помогли найти в Зарайске заблудившуюся пенсионерку с деменцией

В понедельник сотрудники 341-й части «Мособлпожспаса» нашли и вынесли из леса 90-летнюю пенсионерку с деменцией. Она заблудилась недалеко от деревни Трегубово в Зарайске, сообщили в пресс-службе организации.
По словам замначальника части Светланы Смирновой, в службу экстренной помощи позвонили ее родственники. Они рассказали, что пожилая женщина вышла из дома и направилась к лесному массиву.
На ее поиски отправились работники дежурного караула. Они прочесывали чащу и подавали звуковые сигналы из пожарного автомобиля. Женщину обнаружили примерно через час.
Пенсионерка сидела на берегу реки Осетр без сил. Спасатели уложили ее на носилки, вынесли к дороге и отвезли к родственникам. В пресс-службе организации отметили, что медицинская помощь старушке не потребовалась.
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