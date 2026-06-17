Спасатели помогли многодетной женщине попасть в запертую квартиру в Луховицах

Сотрудники 229-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» помогли женщине в Луховицах попасть в собственную квартиру. Она не могла открыть дверь, потому что ключ сломался в замке.

Как рассказали в ведомстве, женщина возвращалась домой с прогулки с тремя детьми, включая грудного ребенка. Они не смогла открыть дверь: ключ в замке внезапно сломался.

Оперативно прибыв по указанному адресу, спасатели при помощи слесарного инструмента вскрыли дверь в квартиру, обеспечив молодой маме доступ в жилье. Женщина сердечно поблагодарила спасателей за оперативно оказанную ей помощь», — рассказал заместитель начальника части Илья Морозов.