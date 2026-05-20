Спасатели помогли медикам транспортировать пострадавшую с квадроцикла

Во вторник, 19 мая, сотрудники 229-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь медикам в транспортировке 17-летней девушки, нуждающейся в госпитализации. Инцидент произошел недалеко от поселка Красная Пойма муниципального округа Луховицы.

Около двадцати часов вечера в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о том, что медики не могут самостоятельно добраться до места падения девушки с квадроцикла из-за бездорожья. На помощь приехали спасатели.

«Прибыв в указанный район, работники противопожарно-спасательной службы доставили медработников к месту падения девушки. Прибывшие медики оказали подростку первую помощь. Затем спасатели аккуратно транспортировали девушку в свой спецавтомобиль и под присмотром врачей доставили ее до проезжей части», — заключил заместитель начальника части Илья Морозов. После этого специалисты осторожно помогли девушке перебраться в карету скорой помощи для дальнейшей госпитализации в Луховицкую центральную районную больницу.