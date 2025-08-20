Спасатели помогли медикам попасть в квартиру к пенсионерке в Чехове

Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов

В единую службу экстренных вызовов обратилась 78-летняя пенсионерка, которая сообщила, что упала на пол и не может встать. Врачи не могли к ней попасть.

Работники 311-й пожарно-спасательной части территориального управления № 14 Главного контрольного управления Московской области «Мособлпожспас» вскрыли дверь, в которой находилась пожилая женщина.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь и обеспечили медикам доступ в жилище. Войдя внутрь, специалисты осторожно подняли пенсионерку с пола и переложили на кровать. Медицинские сотрудники осмотрели пожилую женщину и оказали ей необходимую помощь», — заключил заместитель начальника теруправления Дмитрий Чебочкин.

Благодаря действиям спасателей и врачей пожилой жительнице Чехова удалось оказать своевременную помощь.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте