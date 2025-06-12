Спасатели помогли медикам госпитализировать пострадавших в ДТП на трассе М-9

В четверг, 12 июня, спасатели 203-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли медикам госпитализировать четырех человек, пострадавших в аварии. ДТП произошло утром на трассе М-9 «Балтия» в Волоколамском округе, недалеко от деревни Афанасово.

По словам начальника части Владислава Макеева, около семи утра в службу спасения позвонили очевидцы и сообщили о лобовом столкновении легковушки Skoda и внедорожника Range Rover. Прибывшие спасатели помогли врачам — пострадавшим надели шейные воротники, аккуратно уложили их на жесткие носилки и перенесли в машины скорой помощи.

«Во внедорожнике находилась 48-летняя женщина, которая получила травму лица, а ее 15-летняя дочь отделалась ушибом колена. Водитель и пассажир легковушки получили серьезные травмы нижних конечностей», — пояснил Макеев.

По его словам, остальным участникам аварии медицинская помощь не понадобилась.