Спасатели помогли медикам эвакуировать пожилую женщину с гематомой лица в Чехове

В селе Новый Быт Чеховского округа работники 311-й пожарно-спасательной части помогли медикам скорой доставить пожилую женщину в больницу. Она упала в ванной и получила серьезные травмы, не могла встать и пролежала так до следующего дня, пока ее не обнаружил сын.

Он сразу вызвал помощь по номеру 112. Медики заподозрили у женщины перелом шейных позвонков, сильную гематому на лице и синдром сдавливания руки.

«В квартире спасателей встречал сын пострадавшей и медики скорой помощи. По словам сына, несчастье с пожилой женщиной случилось накануне вечером, ей стало плохо, и она упала в ванную, ударившись спиной и разбив лицо. Так как дома в этот момент она находилась одна, прийти ей на помощь было некому», — уточнил заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин.

Из-за узкого прохода в ванной извлечь женщину без вреда было невозможно, поэтому, с разрешения сына, спасатели разобрали часть стены и вынесли ванну в коридор. Там вместе с врачами пострадавшую аккуратно переложили на носилки и передали медикам для госпитализации.